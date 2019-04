Latvijā pārspēts 26. aprīļa siltuma rekords

Vējam pūšot no austrumiem, krietni vēsāks laiks saglabājas Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē. Dienas vidū arī citviet Latvijas piekrastē vējš iegriezies no jūras, tādēļ, piemēram, Liepājas ostā gaisa temperatūra pazeminājusies no +24 līdz +17 grādiem.