Pirmdiena būs mēreni silta bez ievērojamiem nokrišņiem

No rīta gaisa temperatūra būs no +10 līdz +15 grādiem, bet dienas gaitā tā paaugstināsies līdz +17...+21 grādam. Pēcpusdienā, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs, līdz vakarpusē jau visā Latvijā spīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas atsevišķos rajonos būs nedaudz brāzmains.