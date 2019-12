Zināms, kad gaidāms lielākais sals. Sinoptiķu prognozes nākamajai nedēļai

Otrdien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons no dienvidrietumiem. Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un Latvijas teritorijā pamazām ieplūdīs aukstāka gaisa masa no Skandināvijas. Daudzviet gaidāms lietus, centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī slapjš sniegs un sniegs. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +2…+5 grādi.