Svētdien sāksies astronomiskā ziema. Jaunākās sinoptiķu prognozes

Saulgrieži būs plkst. 6.19 svētdienas rītā. Nakts no sestdienas uz svētdienu būs gada garākā nakts, savukārt gada īsākās dienas ilgums būs no sešām stundām un 26 minūtēm Latvijas tālākajā ziemeļu punktā Rūjienas novadā līdz septiņām stundām un divām minūtēm valsts tālākajā dienvidu punktā Daugavpils novadā, liecina dati no ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes Saules kalkulatora.