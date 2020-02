Latvijā sācies meteoroloģiskais pavasaris. Vai sniegu un salu vēl piedzīvosim?

Lai šī ziema nekļūtu par siltāko novērojumu vēsturē, atlikušajās februāra dienās vidējai gaisa temperatūrai Latvijā jābūt -9°C vai zemākai. Arī atsevišķi katrs no ziemas mēnešiem šoziem ir rekordsilti – decembris bija 3. siltākais, janvāris kļuva par siltāko novērojumu vēsturē, bet februāris ar vidējo gaisa temperatūru +2,1°C līdz šim ir 2. siltākais, dalot šo godu ar 1989. gada februāri.

Februāra beigās un marta sākumā, kā jau minēts iepriekš, aizvien mūsu reģionā saglabāsies aktīva ciklonu darbība, nedaudz mainīsies tikai to trajektorija – ciklonu centri virzīsies vairāk uz dienvidiem, līdz ar to Eiropā plašākās teritorijās īslaicīgi no ziemeļiem varēs ieplūst vēsākas gaisa masas.