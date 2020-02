Dažviet Latvijā intensīvi snieg un ir apgrūtināti braukšanas apstākļi

Latvijas rietumos apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Saldus līdz Liepājai, kā arī pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.

Latvijas austrumu daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa Vidzemes šoseju posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa autoceļu Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Ludzai, pa autoceļu Grebņeva-Medumi posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu visā garumā.