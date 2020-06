Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Sinoptiķu prognozes jūnija un jūlija mijai

Tuvākajās dienās saglabāsies augsta spiediena apgabala ietekme - laiks būs sauss un daļēji mākoņains, pūtīs lēns vējš. Svētdien spiediens pazemināsies un vietām gaidāms neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Līdz nedēļas beigām daudzviet Latvijā turpināsies stiprs karstums - gaiss dienās iesils līdz plus 27…31 grādam, un vien dažviet piekrastē būs nedaudz vēsāks. Naktīs gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 16…21 grādu.

Pirmdien dienā centrālajos un austrumu rajonos gaisa temperatūra vēl saglabāsies plus 23-28 grādu robežās, bet aiz atmosfēras frontes no rietumiem Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss - otrdien un trešdien termometra stabiņš pakāpsies vien līdz plus 17…22 grādiem. Pūtīs dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas vietām brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē.