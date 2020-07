Intensīvs lietus un mainīga temperatūra. Sinoptiķu jaunākā laika prognoze nākamajai nedēļai

Šīs nedēļas izskaņā laika apstākļus ietekmēs augsta spiediena apgabals, nokrišņu daudzums mazināsies un daudzviet debesis skaidrosies. Dienā gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem, tomēr piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur plus 17, plus 21 grāds. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 11, plus 16 grādu atzīmei.