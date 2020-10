Trešdien gaidāms brāzmains vējš. Lielākajā Latvijas daļā līs

Sākot no valsts dienvidiem, valsts lielākajā daļā līs, daudzviet gaidāms ilgstošs un brīžiem stiprs lietus. Līdz ceturtdienas vakaram nokrišņu daudzums var sasniegt 20-30 milimetrus, krietni mazāk vai nemaz nokrišņu gaidāms Ventspils pusē, kā arī Salacgrīvā un Rūjienā.

Dienvidos no Latvijas ir ciklons, ar to saistītas atmosfēras frontes trešdien un ceturtdien sagādās lietavas. Gaisa spiediens jūras līmenī no 759 dzīvsudraba staba milimetriem jeb 1012 hektopaskāliem valsts dienvidos līdz 764 milimetriem jeb 1019 hektopaskāliem ziemeļos.