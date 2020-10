Šoziem gaidāmi periodiski aukstuma viļņi un spēcīga snigšana

Atkarībā no anticiklona izvietojuma gaidāmas dažādas gaisa plūsmas, tai skaitā no ziemeļiem. Ieplūstot aukstumam no Arktikas, siltais ūdens Baltijas jūrā veicinās nokrišņu mākoņu veidošanos un dažviet iespējama pat ļoti stipra snigšana. Šādi nokrišņi, ko reizēm pavada pērkona dārdi, visbiežāk skar Vidzemes dienvidrietumu daļu - Rīgas un Siguldas pusi, - kā arī Kurzemes rietumu daļu.